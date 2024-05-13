عاجل.. قرار مفاجئ في الأهلي قبل لقاء الترجي بنهائي إفريقيا

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرارا عاجلا قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بين فريق الكرة بالنادي والترجي التونسي.

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد رادس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس.. وحضور المجلس بالكامل

وعلم «الوطن سبورت» أن مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر إسناد رئاسة بعثة الفريق إلى محمود الخطيب، ومن المقرر سفر البعثة على متن طائرة خاصة، مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما قرر المجلس الحضور بكامل أعضائه في مقصورة ستاد رادس، من أجل دعم ومساندة فريق الكرة في مشواره نحو حصد اللقب الإفريقي رقم 12 بتاريخ النادي.

ودرس محمود الخطيب، في وقت سابق، الاعتذار عن رئاسة البعثة، بتوصية من الطبيب المعالج له، لكن تقرر في النهاية رئاسته لبعثة الفريق، في ظل تحسن حالته الصحية خلال الأيام الماضية.