فتحي سند: حظوظ الأهلي كبيرة في الفوز على الترجي التونسي

قال الناقد الرياضي فتحي سند، إن حظوظ النادي الأهلي كبيرة في الفوز على الترجي التونسي، في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «سند»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة ON إن فرص فوز النادي الأهلي أكبر بكثير من الترجي التونسي، والخطوة الأولى ستكون في ملعب رادس، والفرص كبيرة جدا للأهلي.

وشدد على أن الأهلي يمتلك الخبرة بما يساعده في العودة بنتيجة إيجابية، وأتوقع فوز النادي الأهلي، معقبًا: «متفائل جدًا.. الأهلي هيحط قدم في البطولة، والسوبر أهلاوي زملكاوي».

ويلعب النادي الأهلي غدً أمام نادي الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، على ملعب رادس في تونس، في تمام الساعة 10 مساء يوم السبت 18 مايو.