الأهلي يستعيد قوته الضاربة أمام الترجي.. موقف السولية وكوكا وعبدالقادر.. عاجل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن استعادة القلعة الحمراء القوة الضاربة قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة السبت المقبل.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن الثلاثي أحمد عبد القادر وعمرو السولية وأحمد نبيل «كوكا» سيشاركون في مران الفريق غدًا الثلاثاء استعدادًا لنهائي إفريقيا أمام الترجي.

وأشار إلى أن الثنائي أحمد عبد القادر وعمرو السولية سيشاركان بشكل تدريجي في مران الفريق غدا، بينما يشارك أحمد نبيل «كوكا» بشكل كامل بعد شفائه من إصابة بكدمة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل، على ستاد رادس.

فيما يقام لقاء الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، باستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، لحصد اللقب الثاني عشر في تاريخه؛ إذ يتصدر المارد الأحمر قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 11 لقبًا.