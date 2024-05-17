ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بنادي قضاة مجلس الدولة، نتيجة تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالي:

رئيس المستشار عبد السلام النجار

نائب الدكتور المستشار محمد حسن

السكرتير العام المستشار خالد سالم

أمين الصندوق المستشار أحمد الشحات

نائب رئيس ووكيل:

المستشار نادر جاويش

المستشار أحمد عثمان

مقعد مستشار ومستشار مساعد :

المستشار عبد الحميد الصادق

المستشار معتز الخولي

المستشار حمدي رضوان

مقعد درجة نائب فيما دونها:

المستشار محمود ندير

المستشار إسلام هيبة

المستشار عمرو عثمان

السابقون:

المستشار محمود العطار

وأغلقت لجان التصويت بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، لقضاة مجلس الدولة، وبدأت عملية فرز الأصوات داخل اللجان، في تمام الساعه السادسة مساءً، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات النتيجة منذ قليل.