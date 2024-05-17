رئيس مجلس الدولة: الانتخابات الحالية بداية جديدة للنادي

ترأس المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، عقب اكتمال نِصاب الجمعية العمومية، بعد أن أدلى بصوته في انتخابات مجلس إدارة النادي قبل غلق لجان الانتخاب.

وأكد «عزب» أن اللقاء يأتي في مرحلة فارقة من تاريخ نادي قضاة المجلس، والتى اعتبرها بداية جديدة من عمر هذا النادي العريق ليحفظ استقلاله، وحياديته وتحقيق المصلحة العليا التي يسعى إليها بما يضعه أمام مسؤلياته، تحقيقًا لقاعدة العمل الأصيلة أنه «لا سلطة بلا مسؤلية»، وهذه المسؤلية تفرضها القيم والمبادىء التي تحكم العمل القضائي سواء بالمجلس أو خارجه أو بالنادي.

وقبل اكتمال النِصاب دعا المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة القضاة، أعضاء الجمعية العمومية لمضاعفة الجهود وبذل المزيد من العمل والجهد من أجل هذا النادي العظيم، وتنفيذ جدول أعمال الجمعية العمومية تنفيذًا وعملاً باللائحة الجديدة للناديين الرئيسيين بالقاهرة والإسكندرية.

وفتح نادي قضاة مجلس الدولة لجان الانتخاب صباح اليوم لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية، والتي صدرت بقرار من المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (226) لسنة 2024 ونُشرت في الوقائع المصرية بالعدد (83) في 2024/4/8. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة.