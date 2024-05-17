تحذير عاجل من «كاف» للأهلي قبل نهائي أفريقيا أمام الترجي

حذر تقرير نشره موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المارد الأحمر من البرازيلي يان ساس لاعب الفريق التونسي، والذي يعد أحد أهم لاعبي البطولة هذا الموسم.

وذكر تقرير «كاف»، بأن التهديد الرئيسي للترجي أمام الأهلي سيكون من المهاجم البرازيلي يان ساس الذي سجل 3 أهداف خلال البطولة، مؤكدًا أن المدير الفني للترجي البرتغالي ميجيل كاردوزو سيعتمد بشكل رئيسي خلال مواجهة الشياطين الحمر، على خط الإمداد المكون من الجزائريين حسام غاشا ومحمد توجاي، والتوجولي روجر أهولو.

أرقام يان ساس مع الترجي في أفريقيا

وخاض يان ساس المهاجم الأساسي للترجي رفقة فريقه في دوري الأبطال 12 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وقال «كاف» خلال تقريره عن المباراة المنتظرة: «بينما كانت الدفاعات في المقدمة، يتمتع الأهلي بهجوم أكثر قوة حيث سجل 19 هدفًا مقابل 9 للترجي فقط، ويقود الهجوم المصري الجناح الجنوب إفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات».

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

ويواجه الأهلي، مضيفه الترجي، في العاشرة مساء غدًا على ملعب رادس، بحضور 34 ألف مشجع، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.