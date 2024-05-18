عاجل.. طبول الحرب تدق في المحيط الهادي.. كوريا الشمالية تطلق صواريخها على اليابان

يزداد التوتر في منطقة المحيط الهادئ مع إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا على سواحلها الشرقية، وعلى حدودها دولة اليابان، في الوقت الذي أرسلت فيه ألمانيا منذ أيام سفينة حربية إلى المحيط الهادئ للرد على التوترات في بحر الصين الجنوبي بين الصين وتايوان.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي، بأن كوريا الشمالية أطلقت عددًا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان المتواجد في المحيط الهادئ، وذلك بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة هناك، حسب وكالة «رويترز».

من جانبها، أدانت كوريا الجنوبية إطلاق الصاروخ ووصفته بأنه استفزاز علني، وأضافت أن المقذوفين أُطلقا من بلدة وونسان على الساحل الشرقي، وحلقا لمسافة نحو 300 كيلومتر قبل أن يهبطا في البحر.

كما أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية أن الزعيم كيم جونج أون شاهد اختبار قاذفات صواريخ متعددة كبيرة جدًا عيار 600 ملم، وصواريخ إطلاق متعددة عيار 240 ملم في الأسابيع الأخيرة، كما زار منشآت الإنتاج.

اختبار صواريخ باليستية تكتيكية بتقنية جديدة

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار صواريخ باليستية تكتيكية، مزودة بتقنية توجيه جديدة، في استعداده الكامل للحرب.

وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن «كيم» كان راضيًا عن إطلاق الصاروخ، الذي سقط في بحر اليابان بالمحيط الهادي.

الصين وأمريكا تتنافسان

تتنافس الصين والولايات المتحدة على الموارد البحرية والتفوق العسكري بين الدول الجزرية المعزولة في جنوب المحيط الهادئ، وهو صراع بين القوى العظمى لكسب النفوذ على اقتصاداتها.

بحر الصين الجنوبي.. منطقة حساسة جغرافيًا

يعد بحر اليابان منطقة حساسة جغرافيًا واستراتيجيًا، وعلى حدوده تقع دول اليابان، وكوريا الشمالية والجنوبية، وروسيا، والصين، وهي دول تتعارض مصالحها مع بعضها البعض، وبينهم خلافات سياسية وتاريخية.

ألمانيا ترسل سفينة حربية إلى المحيط الهادي

كانت ألمانيا قد أرسلت سفينة حربية إلى المحيط الهادي في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن تلك التوترات في بحر الصين الجنوبي تضغط على حرية الملاحة والمرور على طرق التجارة، إذ يندفع نحو 40% من التجارة الخارجية لأوروبا عبر بحر الصين الجنوبي.

ومنذ يومين، أجرى خفر السواحل الصيني تدريبًا منتظمًا خلال عمليات حماية الحقوق وإنفاذ القانون في منطقة من مياه المحيط الهادي.

وكان الجيش الصيني قد أعلن أنه راقب وأبعد السفينة الأمريكية «هالسي» التي دخلت المياه الإقليمية لجزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي، وقال الجيش الصيني إن الخطوة الأمريكية تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، وأكد أيضًا أن القوات الصينية في حالة تأهب قصوى لحماية أمنها القومي.

يذكر أن العديد من السفن الحربية الأمريكية موجودة أيضًا في المحيط الهادي تحسبًا لأي أعمال عدائية ولحماية المنطقة، بينما تدق التهديدات بين الدول طبول الحرب.