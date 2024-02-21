استعراض للقوة.. واشنطن ترسل 5 حاملات طائرات إلى المحيط الهادي

قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال 5 حاملات طائرات إلى المحيط الهادي لطمأنة حلفائها الآسيويين، ولإرسال رسالة تحذير لكل من الصين، وكوريا الشمالية مفادها بأن أزمة الشرق الأوسط، والدعم الذي تقدمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأوكرانيا لم يرهقها، وأنها قادرة على رعايا أصدقاؤها بحسب مجلة «Responsible statecraft» التابعة لمركز أبحاث أمريكي.

واشنطن تقرر إرسال نصف حاملات طائراتها إلي المحيط الهندي

وبحسب ما نشرته المجلة الأمريكية فإن واشنطن قررت إرسال 5 حاملات طائرات إلى المحيط الهادئ في الأسابيع المقبلة وهو ما يشكل تركيز غير عادي للقوة البحرية الأمريكية في منطقة واحدة، حيث تمتلك الولايات المتحدة 11 حاملة طائرات، قررت أن ترسل نصفها وهو ما فسرته المجلة بأنه استعراض للقوة موجها للصين، وكوريا الشمالية.

واشنطن تطمئن حلفاءها في آسيا

وأبدت واشنطن اهتماما شديدا طوال الأشهر الأربعة الماضية بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والصراعات الأخرى المرتبطة بها في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من استثمارها المفرط، والهائل في الموارد لحليفتها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، قررت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن أن تظهر أنها لا تهمل شرق آسيا، عن طريق نشر حاملات الطائرات في المحيط الهادئ بحسب مجلة Responsible statecraft.