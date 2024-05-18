تفاصيل فوز طالبين من كفر الشيخ بالمركز الثالث عالميا في مسابقة «آيسف 2024»

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن فوز أدهم محمد طه ومحمد أحمد عارف، الطالبان بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، بالمركز الثالث عالميا، في مجال «علم الطب المتعدي» بمسابقة ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» التي أقيمت في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بإشراف محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

مزامنة نمط حياة مرضى الكلى الإسفنجية النخاعية

وشارك الطالبان في المعرض بمشروع «مزامنة نمط حياة مرضى الكلى الإسفنجية النخاعية»، حيث قاما باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية إدارة الكشف عن المرض ومتابعة تطوراته، ما يعمل على تعزيز حياة المصابين بما في ذلك الأطفال.

وأوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ الطالبين أحمد قدري حسن وأحمد حنفي حسن من محافظة كفر الشيخ، حصلا على جائزة خاصة في مجال الهندسة الطبية الحيوية عن مشروع «استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر لتصنيف أنواع سرطان المبيض» من إحدى المؤسسات المتخصصة.

مسابقة ريجينيرون للعلوم والهندسة

وتعد مسابقة ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة أكبر مسابقة علمية للطلاب الثانويين في العالم، وتقام سنويا في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتُشارك في المسابقة فرق من 70 دولة، ويتم تقديم جوائز مالية كبيرة للفائزين في المسابقة.