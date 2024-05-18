انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف اليوم.. 58 ألف طالب في 315 لجنة

يبدأ أكثر من 58 ألفا و400 طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي ببني سويف، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي، داخل 315 لجنة على مستوى المحافظة، وذلك بمادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، الفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت وتستمر حتى 23 مايو الجاري، طبقا للجدول التالي:

- السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط العربي الإملاء

ـ الأحد 19 مايو: الدراسات الاجتماعية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

ـ الاثنين 20 مايو: اللغة الأجنبية

ـ الثلاثاء 21 مايو: الهندسة - التربية الدينية

ـ الأربعاء 22 مايو: الجبر والاحتمال - التربية الفنية

- الخميس 23 مايو: العلوم

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف استعداداتها لبدء ‏امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بالتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، والتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري إدارات التعليم، لتوفير ‏سبل الراحة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في هدوء.

كما تضمنت استعدادات المديرية التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات.

حظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان

وحذرت المديرية من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، مع التأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش.