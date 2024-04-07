اعتماد جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني في 3 محافظات

بدأت عدد من المحافظات الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، عقب اعتماده الرسمي من محافظ الإقليم، ووفق القواعد التي قرارتها وزارة التربية والتعليم، ولتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، راعت مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بداية من يوم 8 مايو 2024 حتى يوم 23 مايو 2024، مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

مواعيد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

بدأت عدد من المحافظات في الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني من العام الدراسي 2023/2024، بعد اعتماده رسميا من محافظ الإقليم، وفقًا للقواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وبتوجيهات من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تحدد بداية عقد الامتحانات من يوم 8 مايو 2024 حتى 23 مايو 2024. تم اتخاذ هذا القرار لضمان عدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين، تماشياً مع التقاليد والقيم الدينية والاجتماعية.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير عدد من المحافظات التي انتهت بالفعل من إعداد واعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، وفيما يتم انتظار باقي المحافظات من اعتماد الجدول بها من القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من محافظات الصعيد.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بالدقهلية

وفي الدقهلية أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، عقب اعتماده من الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم، ليبدأ يوم السبت 18 مايو 2024، ويستمر لمدة 6 أيام تنتهي في يوم 23 مايو 2024.

ويجري امتحان مادتي المستوي الرفيع بمدارس اللغات فقط يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2024 لمدن ساعتين للغة الأجنبية الأولى من الساعة الثامنة صباحا وساعة ونصف للغة الأجنبية الثانية بفاصل زمني 15 دقيقة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في دمياط

وفي نفس التزامن، اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني ليبدأ يوم السبت 18 مايو 2024، تستمر لمدة 6 أيام تنتهي في يوم 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في المنوفية

وتبدأ محافظة المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في يوم الخميس 16 مايو 2024 وتستمر حتى 22 مايو 2024 وفق الجدول الذي اعتمده اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

القواعد المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2024

اتخذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قرارات لنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2024، ومواجهة أي تحديات تقنية أو أمنية قد تعترض سيرها، وتعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات الامتحانات التعليمية، ما يلي:

1. استخدام تقنية الباركود في أوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية، لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطلاب.

2. مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية مثل الهاتف المحمول والسماعات والساعات الذكية.

3. التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

4. مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

5. التدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد، بهدف ضمان عدالة الامتحانات وتمكين جميع الطلاب من النجاح بمستوى يناسب قدراتهم ومهاراتهم.