عاجل.. حوادث كارثية خلال 24 ساعة تهز جيش الاحتلال.. خلل عملياتي في إسرائيل

تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي للعديد من الحوادث الكارثية والغربية خلال الساعات الماضية، منها مقتل عشرات الجنود بنيران صديقة، وسقوط قنبلة بالخطأ على مستوطنة إسرائيلية قرب حدود غزة.

وخلال الـ12 ساعة الماضية، أعلنت القناة الـ14 العبرية، أن قنبلة تزن نحو طن سقطت فوق مستوطنة في غلاف غزة، وهي المنطقة التي شنت عليها الفصائل الفلسطينية هجومًا في السابع من أكتوبر الماضي.

قنبلة تزن طن تسقط فوق مستوطنات غلاف غزة

وسقطت القنبلة من طائرة إسرائيلية دون وقوع إصابات كبيرة، فيما فتح جيش الاحتلال تحقيقًا في الحادث

وقالت تقارير إعلامية إن هناك خللاً خطيرًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث سقطت قنبلة ضخمة في مستوطنات إسرائيلية، ولم يتم ذكر ما إذا كانت الطائرة الإسرائيلية في طريقها لقصف قطاع غزة أم لا.

انفجار مدفع في وجه جنود الاحتلال الإسرائيلي

يوم الخميس، انفجر مدفع أثناء إطلاق قذائف نحو غزة، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الجنود الإسرائيليين، فيما أعلن جيش الاحتلال عن تعرض عدد من الجنود لإصابات نتيجة لانفجار المدفع بالقرب من مستوطنة بغلاف غزة، حيث كانوا يستعدون لإطلاق القذائف نحو جباليا شمالي غزة.

مقتل جنود في جباليا بنيران صديقة

وفي حادث منفصل، قُتل عدد من جنود الاحتلال في جباليا، نتيجة إطلاق دبابة إسرائيلية النيران عن طريق الخطأ على مبنى كان يتحصن بداخله الجنود، بينما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، عن التحقيق في الحادث.

وبعد ساعات من هذه الحوادث، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 16 آخرين في جيش الاحتلال، بينهم 3 حالات خطيرة، وفي وقت لاحق تم الإعلان عن وفاة جندي سادس، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه «عصيب».

سقوط مسيرة إسرائيلية فوق الجولان المُحتل

في حادث منفصل، سقطت مسيرة إسرائيلية، يوم الجمعة، فوق منطقة بالجولان المحتل بسبب عطل تقني، وهي من طراز «سكاي رايدر»، وتمت استعادة المسيرة دون أي معلومات مسربة أو حوادث أمنية، وتجري سلطات الاحتلال التحقيق في الحادث.