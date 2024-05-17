جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة تابعة له في الجولان

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، بأن طائرة من طراز «روخاف شميم» أو «سكاي رايدر» سقطت في منطقة مجدل شمس في الجولان المحتل البلاد بسبب خلل فني، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت العبرية».

الاحتلال يفتح تحقيقا في سقوط الطائرة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن «الطائرة تم جمعها، ولا يوجد قلق من حدوث حدث أمني، ولا يوجد قلق من تسرب معلومات ويتم التحقيق في الحادث».

قنبلة تسقط على مستوطنة بقطاع غزة

وكانت القناة الـ14 العبرية، أعلنت اليوم عن سقوط قنبلة تزن نحو طن على مستوطنة في غلاف قطاع غزة، وفتح جيش الاحتلال تحقيقا في الحادث، إذ سقطت عن طريق في ساحة أحد المنازل بمستوطنة «يداد»، وتعمل قوات الأمن في مكان الحادث على تطهير المنطقة، مشيرا إلى أنه جار تقييم الوضع من قبل متخصصين في مكان الحادث.