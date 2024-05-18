خلال 12 ساعة.. استشهاد اثنين من قادة الفصائل الفلسطينية في قصف إسرائيلي (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات اغتيال القيادي في إحدى الفصائل الفلسطينية، شرحبيل السيد، الذي كان متواجدًا في لبنان، ومنذ لحظات، أُعلن عن مقتل قيادي آخر يُدعى إسلام خمايسة، وهو من قادة مدينة جنين بالضفة الغربية.

استشهاد شرحبيل السيد في لبنان

استشهد شرحبيل السيد في لبنان عبر غارة جوية من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي على سيارته، وهو على طريق قرب الحدود السورية اللبنانية، حسبما أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية».

يأتي اغتيال «شرحبيل» في إطار سلسلة من الاغتيالات التي نُفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوتر وسط محاولات جيش الاحتلال تكثيف الضغط على الفصائل الفلسطينية، بخاصة بعد بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

اغتيال قيادي كتيبة جنين

ونشر سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لحظة اغتيال قيادي بكتيبة جنين في الفصائل الفلسطينية، قائلًا إن العملية تمت بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن الداخلي «الشاباك».

وأضاف جيش الاحتلال: «قامت طائرة ومروحية بمهاجمة مبنى كان يستخدم كمقر عمليات للبنية التحتية للفصائل الفلسطينية في جنين».

מטוס קרב ומסוק קרב של חיל-האוויר, בהכוונה מודיעינית של שב״כ תקפו מבנה אשר שימש כחמ״ל מבצעים של תשתית הטרור בג׳נין.

במבנה הסתתרו מספר מחבלים מרכזיים, ביניהם מחבלים אשר היו מעורבים בביצוע פיגועי ירי בגזרת ג'נין וכן תכננו לממש פיגועים נוספים בתקופה הקרובה.



בתקיפה חוסל אסלאם… pic.twitter.com/gmKNg9rXPC — Israeli Air Force (@IAFsite) May 17, 2024

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وزارة الصحة الفلسطينية، قولها إن هناك شهيدًا و8 مصابين، وصلوا إلى مستشفيي ابن سينا وجنين الحكومي؛ نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم جنين.

وأكد مدير مستشفى جنين وسام بكر، إن الشهيد إسلام خمايسة و5 مصابين وصلوا المستشفى، عقب استهداف طيران الاحتلال لمنزل داخل المخيم.