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خلال 12 ساعة.. استشهاد اثنين من قادة الفصائل الفلسطينية في قصف إسرائيلي (فيديو)

كتب:

محمد عبدالعزيز
04:05 ص | السبت 18 مايو 2024
لحظة قصف قيادي بحماس

لحظة قصف قيادي بحماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات اغتيال القيادي في إحدى الفصائل الفلسطينية، شرحبيل السيد، الذي كان متواجدًا في لبنان، ومنذ لحظات، أُعلن عن مقتل قيادي آخر يُدعى إسلام خمايسة، وهو من قادة مدينة جنين بالضفة الغربية.

استشهاد شرحبيل السيد في لبنان

استشهد شرحبيل السيد في لبنان عبر غارة جوية من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي على سيارته، وهو على طريق قرب الحدود السورية اللبنانية، حسبما أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية».

يأتي اغتيال «شرحبيل» في إطار سلسلة من الاغتيالات التي نُفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوتر وسط محاولات جيش الاحتلال تكثيف الضغط على الفصائل الفلسطينية، بخاصة بعد بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

اغتيال قيادي كتيبة جنين

ونشر سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لحظة اغتيال قيادي بكتيبة جنين في الفصائل الفلسطينية، قائلًا إن العملية تمت بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن الداخلي «الشاباك».

وأضاف جيش الاحتلال: «قامت طائرة ومروحية بمهاجمة مبنى كان يستخدم كمقر عمليات للبنية التحتية للفصائل الفلسطينية في جنين».

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وزارة الصحة الفلسطينية، قولها إن هناك شهيدًا و8 مصابين، وصلوا إلى مستشفيي ابن سينا وجنين الحكومي؛ نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم جنين.

وأكد مدير مستشفى جنين وسام بكر، إن الشهيد إسلام خمايسة و5 مصابين وصلوا المستشفى، عقب استهداف طيران الاحتلال لمنزل داخل المخيم.

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