أسعار اللحوم اليوم السبت 18-5-2024 في الأسواق

يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار اللحوم اليوم السبت 18-5-2024 خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وترصد «الوطن» السطور التالية أسعار اللحوم اليوم السبت 18-5-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم السبت 18-5-2024

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 390 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 340 و500 جنيه، حيث يختلف السعر من مكان لآخر، وحسب جودة اللحوم.

- سجل كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيها.

- سعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر اللحم البتلو بالعظم بين 180 و500 جنيه.

- سعر اللحم البتلو من 320 جنيها حتى 500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم في الأسواق

جاءت أسعار اللحوم المستوردة لتتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أما اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.