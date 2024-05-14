أسعار اللحوم اليوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 14-5-2024

سجلت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 استقرارا في عدد من الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم نحو 378.37 جنيه للكيلو، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم للمستهلك اليوم

وتختلف أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14-5-2024 حسب مكان الشراء، وترصد السطور التالية سعر اللحوم اليوم، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز كبير في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 330.24 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 374.77 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 373.24 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في الأسواق ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 392.91 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 407 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق استقرارا، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 380.85 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم استقرارا اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 370.14 جنيه.