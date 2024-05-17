كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة الدينية التي يحرص المسلمون على تعظيم شعائرها بذبح الأضاحي، لتوزيع جزء من اللحوم على الفقراء والاستفادة من الجزء المخصص لصاحب الضحية، وفي كثيرا من الأحيان يلجأ الأشخاص الذين يقومون بذبح الأضاحي لتخزين اللحوم وتجميدها في الفريزر، ولكن يتعرض العديد منهم إلى تلف تلك اللحوم نتيجة التخزين الخاطئ.

ويحرص جهاز حماية المستهلك باستمرار على توجيه العديد من النصائح للمواطنين عند ذبح الأضاحي حتى يتمكنوا من تخزين اللحوم بشكل صحيح دون أن يحدث تلف لها مع اقتراب عيد الأضحى 2024، كالتالي:

كيف يتم حفظ اللحوم بشكل صحي؟

- يجب أن يحرص الشخص الذي يرغب في تخزين اللحوم وتجميدها على عدم تجميد اللحوم وإخراجها من الفريزر حتى تنصهر أكثر من مرة.

- عند استخدام تلك اللحوم المجمدة، يجب إخراج الكمية المرغوبة من الفريزر والعمل على إصهارها بشكل بطيء بدلا من الإصهار السريع.

- عند تقطيع اللحوم التي يرغب صاحبها في تخزينها يجب أن يتم وضعها في الفريزر لتجميدها بعد تقطيعها مباشرة، حتى لا تتعرض للتلوث بالميكروبات.

- لا بد أن يعلم الراغب في حفظ اللحوم أن اللحوم المفرومة المجمدة صلاحبتها تكون أقل من اللحوم المجمدة غير المفرومة.

- عند وضع اللحوم في الفريزر للتجميد يجب وضعها في علب محكمة الغلق لا تعطي فرصة للهواء أن يتسلل لها.

- يجب على الراغب في تجميد اللحوم أن يتجنب وضع ملح على الطعام قبل تجميدها.

- عند اختيار قطع اللحم التي يتم وضعها للتجميد يجب أن يتم اختيار تلك التي تحتوي على نسبة دهن أقل لحفظها وتجميدها.

- يجب أن يتم اختيار قطع اللحوم ذات الجودة العالية ويفضل أن يتم تجميدها بشكل سريع.