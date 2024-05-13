مدير جهاز مصر المستقبل: مليون طن حجم استهلاك مصر من اللحوم الحية والمجمدة

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إنَّ الثروة الحيوانية تواجه تحديًا قويًا وهو انخفاض تكاليف الإنتاج في الدول التي يتمّ الاستيراد منها بسبب توافر المراعي المفتوحة المعتمدة على الأمطار، مشيرًا إلى أنَّ استهلاك مصر من اللحوم الحية والمجمدة يبلغ مليون طن، وتنتج منها 50% من حجم الاستهلاك السنوي تقريبًا.

وأضاف «الغنام» في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: «يستند جهاز مستقبل مصر في الإدارة على الحلول المتكاملة والتي تسهم في خفض تكاليف الإنتاج»، متابعًا «هناك مزارع تسمين لـ18 ألف رأس في 3 دورات، كما توجد مجازر في دمياط وأماكن متفرقة في السويس والإسماعيلية بـ360 رأسا».