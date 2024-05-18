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سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت 18-5-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
09:23 ص | السبت 18 مايو 2024
الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024، حالة من الاستقرار، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ بلغ نحو 59.32 جنيه للشراء، 59.52 جنيه للبيع، في البنك المركزي.

سعر الجنيه الإسترليني

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث لها عبر مواقعها.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم، في بداية التعاملات الصباحية 59.32 جنيه للشراء 59.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

في بنك مصر بلغ سعر الجنيه الإسترليني 59.26 جنيه للبيع، و59.52 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس، سجل 59.34 جنيه للبيع و58.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 59.10 جنيه للشراء و58.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

 سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجّل 59.40 جنيه للبيع و59.25 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد