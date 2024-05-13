شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-5-2024، حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ بلغ نحو 59.11 جنيه للشراء، 59.30 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي.

سعر الجنيه الإسترليني

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث لها عبر مواقعها.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الأحد، في بداية التعاملات الصباحية 59.11 جنيه للشراء 59.30 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

في بنك مصر بلغ سعر الجنيه الإسترليني 59.24 جنيه للبيع، و59.61 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

أما عن سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك قناة السويس، فإنه سجل 59.30 جنيه للبيع 58.93 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 59.10 جنيه للشراء و58.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجّل 59.40 جنيه للبيع و59.25 جنيه للشراء.