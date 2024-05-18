أجواء شديدة الحرارة.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأسبوع الجاري

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم سيكون مشمسًا إلى حد كبير ليشهد زيادة في درجات الحرارة عن الأمس، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية في الظل، وسط أجواء شديدة الحرارة.

موجة شديدة الحرارة

وتابعت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على قناة «dmc»، أنَّ موجة شديدة الحرارة بدأت أمس وستسمر على مدار الأسبوع الجاري، وستؤثر على معظم محافظات الجمهورية، لتصل الحرارة إلى قيم أعلى من المعدلات الطبيعية من 4 إلى 6 درجات بسبب المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا إلى جانب وجود كتل هوائية صحراوية مع نسب رطوبة منخفضة.

متوسط قيم الحرارة على مدار الأسبوع

وأوضحت أنَّ متوسط قيم الحرارة على مدار هذا الأسبوع ستترواح بين 37 و39 درجة مئوية، بينما طول الموجة سيتسبب في الإحساس بقيم حرارة أعلى، والأجواء خلال فترة الليل ستكون معتدلة مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ما يلطف الأجواء ولكنه مصاحب للأتربة والرمال في بعض الأنحاء.

ونوهت إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال وقت الظهيرة وحتى انكسار أشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس عند الاضطرار للخروج في هذا التوقيت وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون والحرص على شرب المياه بكميات كبيرة وكذلك المرطبات والسوائل.