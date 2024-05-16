«مصر للطيران» تصدر تنبيهات مهمة للموظفين للوقاية من مخاطر الطقس الحار

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، ورياح مثيرة للرمال والأتربة خلال الأيام المقبلة، عممت شركة مصر للطيران، منشورا على العاملين بها، لا سيما المتواجدين بمنطقة المهبط بالمطارات، شمل عدد من النصائح حول كيفية التعامل مع حالة الطقس الحالية.

ضرورة توفير مياه طوال فترة النهار للعاملين بالمهبط

وشملت التعليمات والنصائح التي عممتها شركة مصر للطيران، ما يلي:

1- ضرورة توفير مياه طوال فترة النهار للعاملين بالمهبط بجميع المحطات.

2- ضرورة الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار.

3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

4- ضرورة ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

5- عدم ترك أي مواد قابلة للإشتعال داخل السيارات والمعدات والأماكن المعرضة مباشرة لأشعة الشمس الشديدة ودرجات الحرارة المرتفعة.

6- ضرورة غلق النوافذ جيدا، لعدم دخول الأتربة والحشرات والحرارة داخل المباني الإدارية.