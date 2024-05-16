حالة الطقس غدا.. اعتدال درجات الحرارة

يسود غدا الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وذلك وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس غدا ليلا وفي الصباح الباكر، معتدلة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لهم، إلى نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة الموافق 17 مايو، وفق بيان الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 41 درجة والصغرى 25 درجة.