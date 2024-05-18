ألمانيا تغرق.. فيضانات لم تشهدها البلاد منذ قرن (فيديو)

أعلنت السلطات الألمانية اليوم، إجلاء مئات السكان وتعليق العمل في محطة توليد الكهرباء في جنوب غرب ألمانيا، بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة، بحسب ما ذكرته «روسيا اليوم».

الأمطار تجتاح ألمانيا

وارتفع منسوب المياه بسرعة في ولاية زارلاند الحدودية مع فرنسا نتيجة للأمطار الغزيرة، وتعاني مقاطعة موسيل فيضانات.

وطلب مكتب الدفاع المدني في زارلاند من السكان اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب النزول إلى الأقبية في المنازل، خاصة بعد انهيار جزء من الحاجز المائي في بلدة كفيرشيد، وتسبب انهيار الحاجز في توقف العمل في محطة توليد الكهرباء في هذه المنطقة.

وبحسب التقرير فإن الفيضانات التي تشهدها المنطقة لا تقارن بأي شيء خلال قرن.

ارتفاع منسوب المياه

وفي ولاية راينلاند بالاتينات المجاورة، حيث يمر نهر زار، طلبت فرق الإطفاء من حوالي 200 ساكن في بلدة شودن إخلاء منازلهم بسبب ارتفاع منسوب المياه، وجرى توفير مأوى مؤقت لهم في قاعة للتمارين الرياضية.

وتدخلت عناصر الإطفاء في عدة بلدات جنوب غربي ألمانيا لإجلاء السكان بسبب خطر وقوع انزلاقات أرضية نتيجة للفيضانات الكبيرة.

كما أصدرت هيئة الأرصاد المناخية تحذيراً من فيضانات هائلة في مناطق جنوب غربي ألمانيا، بما في ذلك ولايات زارلاند وجزء من بادن-فورتمبرج وراينلاند بالاتينات وهسن وشمال الراين-وستفاليا.

في السياق، دعت بلدية مدينة زاربروك، عاصمة ولاية زارلاند، السكان إلى البقاء في منازلهم وحذرت من احتمالية حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي. تم تعليق حركة المرور على إحدى الطرق السريعة، وتم تفعيل مئات من رجال الإطفاء لمساعدة المتضررين.