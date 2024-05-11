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«القومية للأنفاق» تعلن بدء اختبارات القطار الكهربائي السريع في ألمانيا 

كتب:

كريم روماني
12:32 ص | السبت 11 مايو 2024
القطار الكهربائي السريع

القطار الكهربائي السريع

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، بدء إجراء الاختبارات الخاصة بالقطار الكهربائي السريع في ألمانيا، مؤكدة أنه يتم بناء شبكة السكك الحديدية الرئيسية بطول 2000 كيلومتر، وبذلك تصبح مصر سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.

وأوضحت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على بموقع «فيسوك»، أن القطار الفائق السرعة «فيلارو» الخاص بمصر يسير على مساره ويجرى اختباره في مركز الاختبار والتحقق من الصحة في ويجبرج ويلدنراث بألمانيا.

خط رئيسي بطول 2000 كيلومتر

ونوهت إلى أن مصر تقوم حاليًا ببناء خط رئيسي فائق السرعة بطول 2000 كيلومتر، وشبكة سكة حديد للشحن من الصف، وهذا سيخلق سادس أكبر نظام سكة حديد فائق السرعة في العالم.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.