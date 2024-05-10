ألمانيا تدرس فرض قيود على إمداد إسرائيل بالأسلحة

قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في برلين، إنه حسب التصريحات التي خرجت من وزير الدفاع الألماني في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال لقائه بوزير الدفاع الأمريكي، كانت هناك بعض التصريحات له بأن الحكومة الألمانية تدرس ربما عدم مد إسرائيل بالمعدات والأسلحة إذا أصرت تل أبيب على العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأضاف «مرزوق»، خلال رسالة على الهواء، أن وزير الدفاع الألماني لم يقدم أي معلومات مفصلة عن نوعية الأسلحة التي تقدمها بلاده بشكل دائم إلى إسرائيل، لكن بحسب المعلومات الموجودة من وزارة الاقتصاد الألمانية هي قطعا مرتبطة بالاتصالات وقطع غيار بعض الأسلحة.

العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

وأشار إلى أن الأمر كان واضحا بشكل جلي من وزير الدفاع الألماني بأن برلين تدرس بالفعل، وربما ستخطو نفس الخطوة التي قامت بها الحكومة الأمريكية، طالما أصرت إسرائيل على العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لن تمد ألمانيا لإسرائيل أسلحة احتياجها في الفترة المقبلة، على الرغم من أن وزير الدفاع الألماني من أكثر المدافعين خلال الفترة الماضية عن ضرورة مساعدة إسرائيل بالأسلحة التي تحتاجها.