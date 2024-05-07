ألمانيا ترسل سفينتين حربيتين إلى المحيطين الهندي والهادي

أعلنت ألمانيا إرسال سفينتين حربيتين إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، اليوم، بحسب ما أعلنته وكالة «رويترز».

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن تلك التوترات في بحر الصين الجنوبي تضغط على حرية الملاحة والمرور على طرق التجارة، إذ يندفع نحو 40% من التجارة الخارجية لأوروبا عبر بحر الصين الجنوبي.

وأضاف: «النظر في الاتجاه الآخر، وعدم إظهار أي وجود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لدعم النظام الدولي، هذا ليس خيارًا بالنسبة لألمانيا، الوجود مهم».

بكين تدعي ملكيتها لبحر الصين الجنوبي وتايوان

يذكر أن بكين تدعي أن بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا هو ملك لها، على الرغم من حكم المحكمة الدولية بأن بكين ليس لديها أساس قانوني لهذه المطالبات.

وتطالب الصين أيضًا بضم تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي باعتبارها أراضيها الخاصة، على الرغم من الاعتراضات القوية من جانب الأخيرة.

وأبحرت سفينة الإمداد «فرانكفورت أم ماين» من مدينة فيلهلمسهافن، بينما غادرت الفرقاطة «بادن فورتمبيرج» من ميناء روتا الإسباني، ثم ستبحر إلى هاليفاكس في كندا ومنها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وستمر السفن عبر بحر الصين الجنوبي، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت ستبحر أيضًا عبر مضيق تايوان كما فعلت الولايات المتحدة، وهي خطوة من المؤكد أنها ستثير غضب الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا.