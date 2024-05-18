«التعليم» تتيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني على منصة «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة تحميل ورفع ملفات الامتحانات على منصة «أبناؤنا في الخارج»، للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وفقا للجدول الرسمي المعتمد الخاص بالامتحانات، ويجري تحميل نسخ إلكترونية (PDF ) لملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط: https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=False&classType=Class2‏‎

كما يجري تحميل امتحانات الطلاب المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول عبر الرابط: https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=True&classType=Class1

وتؤكد الوزارة أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان التي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، من خلال الرابط التالي: https://sabroadupload.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة أنه يجري عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، بنفس الطريقة والإجراءات المتبعة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.