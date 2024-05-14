خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

ينتظر كثير من الشباب راغبي الالتحاق بالوظاائف الحكومية مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم مساعد مادة، والتي بدأ التقديم لها من اليوم الثلاثاء، حيث يتم التسجيل من الروابط المخصصة لذلك.

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» خطوات التقديم لوظائف التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024

ويمكن للراغبين في التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، التسجيل مباشرة من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــا.

خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

للتقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

- اختيار الوظائف.

- اختار وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2024.

- اختار المحافظة التابع لها.

- تظهر الشروط والمؤهلات المطلوبة.

- اضغط على تقديم طلب.

- اضغط على التأكيد في التسجيل في هذا الإعلان.

- كتابة البيانات المطلوبةوالتي تشمل الآتي.

- كتابة المحافظة.

- كتابة طريقة شغل الوظيفة.

- كتابة المجموعة الوظيفية.

- كتابة المجموعة النوعية.

- كتابة مستوى المؤهل.

- اضغط على حفظ البيانات.

- الضغط على التقديم.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

ويشترط للتقديم في مسابقة التربية والتعليم توافر الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة والسمعة.

- ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد السن عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عال تربوي.

- الحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

- اجتياز التدريبات التي تقرها وزارة التربية والتعليم.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- يجب التقديم في المحافظة المثبت بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- أن يكون التقدم على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

موعد غلق باب التقديم

ويتم تلقي طلبات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، لمدة أسبوعين، بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري.