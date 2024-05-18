«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالجيزة وأسيوط
كتب:
أميرة فكري
10:17 ص | السبت 18 مايو 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التحقق من الأسئلة المتداولة والمزعومة على جروبات الغش لامتحان مادة اللغة العربية لمحافظة الجيزة وأسيوط للشهادة الإعدادية.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن غرف العمليات تتبع جميع الأسئلة المتداولة على جروبات الغش من صباح اليوم؛ للتأكد منها ومن نفس الأسئلة مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التأكد منها.
وأشار إلى أن هناك عقوبات صارمة ضد الغشاشين وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني، التي تصل العقوبة فيه إلى الحبس والسجن والغرامة، ولا تهاون مع أي «غشاش».