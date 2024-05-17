أجهزة الأمن الروسية تعمل على تحديد ملابسات حادث مؤسسة التعليم العالي بسانت بطرسبرج

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الأجهزة الأمنية الروسية تعمل على تحديد ملابسات الحادث لمعرفة أسباب انفجار الذخيرة.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن انفجار ذخيرة منذ الحرب الوطنية العظمى أدى إلى جرح 7 عسكريين جرى نقلهم إلى مستشفيات عسكرية بمدينة سانت بطرسبرج.

وقوع انفجار في مؤسسة للتعليم العالي

يذكر أن وكالة «ريا نوفوستي»، أعلنت عن وقوع انفجار في مؤسسة للتعليم العالي بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأفادت القناة، نقلا عن إعلام روسي، بسقوط 7 جرحى، اثنان منهم في حالة حرجة، إثر سقوط مسيرة قرب أكاديمية الاتصالات بمدينة سانت بطرسبرج.