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«التعليم» تشيد ببرنامج «مصر تستطيع»: قدم مراجعات بشكل حرفي وحقق إقبالا غير طبيعي

كتب:

منتصر سليمان
09:47 م | الخميس 16 مايو 2024
برنامج مصر تستطيع

برنامج مصر تستطيع

ثمّن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، المجهود الذي قام به برنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «DMC»، لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.

وقال متحدث «التعليم»، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: «أثمن بشكل كبير جدًا المجهود الذي قام به برنامج «مصر تستطيع» لتقديم مراجعات ليلة الامتحان بشكل تقني وحرفي، وهو ما كان له رد فعل جيد جدًا، وحقق نسبة إقبال غير طبيعية ما بين الطلاب».

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