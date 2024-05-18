وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع شركة رائدة في تقديم حلول متكاملة للزراعات المحمية

في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصناعي الدولي، استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركة «FAMSUN» الصينية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توطين أحدث التكنولوجيات

جاء اللقاء ضمن جهود الوزارة لتوطين أحدث التكنولوجيات، وشهد مناقشات بناءة حول إمكانية التصنيع المشترك وتبادل الخبرات في مجالات متعددة.

الوزير محمد صلاح أعرب عن حرص الوزارة على تعزيز العلاقات مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية لشركات الإنتاج الحربي تمهد الطريق لتعاون مثمر يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة.

أحدث الأجهزة والمعدات

أضاف أن الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تمتلك مصانع مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات وكوادر فنية ذات خبرة عالية، ما يعزز فرص التعاون الثنائي.

من جانبه، استعرض ممثل شركة «FAMSUN» الصينية إمكانات الشركة ومجالات عملها، مشيرًا إلى إمكانية توطين تصنيع بعض منتجاتها في مصانع الإنتاج الحربي المصرية.

وأكد أن «FAMSUN» تعد من الشركات الرائدة في تقديم حلول متكاملة للزراعات المحمية، وأعرب عن ثقته في الإمكانات التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي المصرية والتي تشجع على المزيد من الشراكات الصينية.

التنمية المستدامة

المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أشار إلى أن الوزارة تسعى لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات العالمية لتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية المحلية، مواكبةً للتوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التنمية المستدامة.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي مصر لتعزيز قدراتها الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق التعاون الدولي والتنمية الصناعية المستدامة.