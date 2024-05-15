ملابس ووجبات وألعاب أطفال.. مبادرة شبابية لدعم مصابي غزة في مستشفى سوهاج

موقف شهم تبناه الشاب العشريني أحمد خالد، ابن محافظة سوهاج، تجاه أهالي غزة المصابين والمتواجدين في مستشفى سوهاج لتلقى العلاج في مصر؛ إذ حرص على توفير وجبات يومية وملابس مجانية لهم إلى جانب تنظيمه أيام ترفيهية لأطفال هذه الأسر.

مبادرة أهالي سوهاج

«هدية أهل سوهاج إلى أهلنا الفلسطينيين»، كان هو الشعار الذي أطلقه أحمد خالد على المبادرة الشبابية لمساعدة مصابي فلسطين، منذ قدومهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، «من وقت الحرب واحنا جهزنا قوافل كتيرة لأهل غزة وعملنا مطبخ خاص لهم في رفح لتقديم وجبات مختلفة» على حد تعبيره.

«من وقت ما أهالي فلسطين نزلوا سوهاج عشان العلاج كانت فرصة بالنسبة لينا عشان نوقف معاهم ونهون عليهم ونبقى في ضهرهم»، هكذا عبر «أحمد» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنه عن طريق تبرعات أهالي سوهاج، استطاع تجهيز وجبات يومية، وملابس وألعاب للأطفال، رغبة في إدخال السعادة على قلوبهم.

فرحة أطفال فلسطين على أرض سوهاج

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شارك «أحمد» متابعيه تجهيزات مطبخ الخير لمساعدة مصابي فلسطين، مما لاقى تفاعلا كبيرا من أهالي سوهاج، الذين أشادوا بعمل الشاب، وتوافد عليه الجميع في تقديم المساعدة، «الأطفال قبل الكبار كانوا بيساعدوا في منهم كتير جاب لعبة بيحبها وطفلة جابت فستانها عشان تقدمه محبة لهم» حسب ما ذكره.

وإلى جانب مشاركة الأطفال، انضم أحد الطهاه متطوعا بأجره من أجل إعداد الوجبات يوميا، «هناك طباخ تطوع في عمل الوجبات بشكل يومي، المطبخ يبدأ كل يوم الساعة 9 وبعدها نوزيع الوجبات، كما حدد يوم ترفيهي للأطفال أسبوعيا، نوديهم الملاهي وجبنا لهم لعب وحلويات»، بحسب الشاب السوهاجي.