كيف بنى المصريون القدماء الأهرامات قديما؟.. خبير أثري يكشف مفاجأة

على الرغم من مرور آلاف السنوات على بناء الأهرامات، لا يزال العلماء يجرون دراسات ميدانية للتعرف على سر بنائها في ظل الحياة البسيطة التي كان يعيشها المصري القديم دون آلات حديثة، وقد توصل مجموعة من العلماء مؤخرًا لاكتشاف مذهل حول وجود فرع مدفون من نهر النيل ساعد المصري القديم على نقل الأحجار الضخمة لبناء العجائب الأثرية.

سر بناء الأهرامات

توصلت الدراسة الميدانية التي أجرتها إيمان غنيم، باحثة في جامعة نورث كارولينا ويلمنغتون في الولايات المتحدة إلى وجود فرع مدفون من نهر النيل اعتمد عليه المصري القديم في نقل الكتل الحجرية الضخمة لبناء الأهرامات، كما ورد في مجلة Communications Earth Environment، وبمرور السنوات غطت الرمال هذا الفرع تدريجيًا ما أدى إلى جفافه قبل نحو 4200 عام.

وأوضحت الدراسة أنّ هذا الفرع النهري كان يبلغ طوله 64 كيلومترًا (40 ميلاً)، ويقع بالقرب من العاصمة المصرية القديمة ممفيس، ويمر عبر مجمع أهرامات الجيزة، وهو السر وراء بناء 31 هرمًا على طول هذا الشريط الصحراوي القاسي في وادي النيل منذ 4700 إلى 3700 عام، وفق ما ذكره موقع «ساينس أليرت».

ويوضح عماد مهدي الخبير الأثري خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك رصيفًا ما زال متواجدًا عند المعبد الجنائزي في منطقة أبو الهول بالجيزة، يدل على وجود هذا الفرع القديم بالفعل ووصول روافد نهر النيل إلى هناك.

نقل الأحجار الضخمة عبر الزلاجات

وعن كيفية نقل الأحجار الضخمة لبناء الأهرامات، أضاف «مهدي» أنّ المصري القديم اعتمد على فرع النيل القديم في نقل الأحجار على مراكب خشبية ومن ثمّ سحبها من خلال الزلاجات: «كان المصري القديم بينقل الأحجار من طرة حتى المعبد الجنائزي وبيصعد بيها عن طريق كوبري صاعد».

وتابع الخبير الأثري، أنّ ما تناولته الدراسة يدل على الدور الكبير والحيوي الذي لعبه نهر النيل منذ القدم في بناء الحضارة المصرية، من خلال نقل مواد البناء الضخمة والعمال اللازمين لبناء الأهرامات.