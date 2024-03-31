«الري»: بدء المرحلة الثالثة لإزالة تعديات نهر النيل بعد عيد الفطر

قال المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إنَ أجهزة الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف بادرت بالتحرك فور وصول بلاغ باستخدام بعض المزارعين أتربة لردم وتعلية جسور النهر بمساحة 4 آلاف متر مربع، وبارتفاع 2 متر، إذ وفرت الإدارة المعدات اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بالواقعة.

إزالة التعديات على المجرى المائي للنهر

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إنَّ أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة جميع أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.

إزالة 82 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل

وأضاف أنَّه تمّ إزالة 82043 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه، في إطار حملة إنقاذ نهر النيل، كما يجرى حالياً تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات، إذ تمّ خلال المرحلة الأولى من الموجه إزالة 2800 حالة تعد، و1552 حالة تعد في المرحلة الثانية، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر، والتي تتمّ تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة، إذ تهدف لإزالة التعديات للحفاظ على القطاع المائي لمجرى النهر وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي عوائق.