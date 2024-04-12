«الري» تواصل رصد وإزالة التعديات على نهر النيل خلال إجازة عيد الفطر

أكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار العمل بكل المواقع التابعة للوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان وصول المياه للمنتفعين، من خلال متابعة مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف، وتنفيذ مناوبات الري، ومتابعة الحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات.

إزالة عدد من مخالفات البناء على نهر النيل

وأضافت الوزارة، في بيان، أن أجهزتها تواصل التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، موضحا أنه في ضوء مرور الإدارات التابعة لقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه على طول المجرى المائي للنهر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد تم التصدي بشكل فوري لحالة تعد تم رصدها، عبارة عن مبان مخالفة بناحية القصير شرق بمحافظة أسيوط، وتم التنسيق أيضا مع الوحدة المحلية بالقوصية بمحافظة أسيوط وتنفيذ 5 قرارات إزالة لمبان بمسطح 750 مترا مربعا.

كما تم إزالة عدد من المخالفات بناحية مناشى البلد بمركز القناطر بمحافظة القليوبية، ورصد مخالفة بناء بناحية ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا بمحافظة بنى سويف، وتم الوقف الفورى للأعمال وقام المخالف بإزالة التعدى بمعرفته، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة رصد تعد بالبناء المخالف بناحية البحر الأعظم بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، حيث تم التنسيق مع الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية، وتم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفة والتحفظ على مواد البناء، كما قامت الإدارة العامة لري الجيزة بإزالة مخالفة فى المهد على ترعة البليدة كيلو 5.500 بمساحة 81 مترا مربعان بزمام هندسة رى مزغونة بالتعاون مع الوحدة المحلية وبمعرفة المخالف.

توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية للاحتفال بالعيد

وعلى صعيد آخر، استمر توافد الزوار على حدائق الري في القناطر الخيرية، للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث بلغ أعداد الزوار خلال أول وثاني أيام العيد أكثر من 20 ألف زائر، كما استمر توافد الزوار على المركز الثقافي الإفريقي والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي.