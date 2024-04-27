«الري» تدرس الاستفادة من الأخوار الطبيعية على نهر النيل

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على جسور النهر.

حصر التعديات على نهر النيل

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه، وما تبذله أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وكل الجهات المعنية.

وقد وجه قطاع تطوير وحماية نهر النيل، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من جميع الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاعي التخطيط وحماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية.

برنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية

ووجه بتكليف معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية فيما يخص الاستغلال الأمثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل، للاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام.