«السياحة» توضح تفاصيل اكتشاف نهر الأهرامات بالجيزة (فيديو).. عمقه 25 مترا

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن منطقة الجيزة وسقارة بها 31 هرمًا أثريًا، مشيرا إلى أنه يوم الخميس الماضي تم اكتشاف نهر الأهرامات.

المشكلة في بناء الأهرامات هي كيفية نقل الأحجار من أسوان وطرة

وأشار شاكر خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن المشكلة في بناء الأهرامات كانت كيفية نقل الأحجار من أسوان وطرة.

نهر الأهرامات الذي تم اكتشافه طوله 64 مترا وعمقه 25 مترًا

وأكد مجدي شاكر، أن نهر الأهرامات الذي تم اكتشافه طوله 64 مترا وعمقه 25 مترًا وعرضه نصف كيلو متر، ويقع على بعد 7 كيلومترات من الفرع الأساسي للنيل، لافتا إلى أن عمليات الإطماء بدأت منذ 4200 سنة.

وأضاف أن هناك دكتورة تدعى إيمان محمد غنيم من مدينة طنطا، أستاذة الجغرافيا الطبيعة وعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد، هي ترأست الفريق البحثي الذي أخرج هذه الدراسة، مشيرا إلى أن اكتشاف النهر يعني أنه كان هناك بشر، ومن المؤكد أنه كان عليه آلاف المستوطنات البشرية سواء مدن أو آثار أو معابد، ويفسر كيفية نقل حجر يبلغ وزنه 70 طنًا، لافتا إلى أن ما تم اكتشافه عن الحضارة المصرية لا يتعدى الـ30%.