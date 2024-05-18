رفع 39 ألف طن قمامة ومخلفات بناء خلال شهر بالشرقية

قامت وحدة التدخل السريع بالشرقية برفع 39300 طن قمامة ومخلفات، خلال شهر أبريل الماضي، من مراكز أبو كبير والزقازيق وبلبيس وههيا وفاقوس، بواقع 1965 نقلة، بالإضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة.

حملات مكثفة لرفع القمامة

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 4080 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بمركز أبوكبير بواقع 204 نقلة، كما تم رفع 3600 طن قمامة من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق بواقع 180 نقلة، فضلاً عن رفع 25860 طن قمامة من المقلب العمومي بالوحدة المحلية بغيتة بمركز بلبيس بواقع 1293 نقلة.

نقل القمامة لمدفن الخطارة

كما تم رفع 1640 طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بمركز ههيا بواقع 82 نقلة، بالإضافة لرفع 2960 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمضرب الأرز بمركز فاقوس بواقع 148 نقلة، كما تم رفع 1160 طن رمال لفرد وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة بواقع 58 نقلة.