رفع طن قمامة من شوارع وميادين مدينة العريش

أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له، رفع طن قمامة من منطقة سوق السمك والرفاعي، من مخلفات الطعام الخاصة بالبيوت، في إطار الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، إذ تتم عملية نظافة الشوارع والميادين على فترتين صباحية ومسائية يوميًا، في نقاط التجميع بميدان النصر والقاهرة والرفاعي والساعة، ومنطقة القرماني وسوق السمك، والخميس ومسجد المحطة والطريق الساحلي.

تنظيف منطقة محيط المدارس

وعلى مدار يومين، عمل قسم النظافة والتجميل بمجلس مدينة العريش، على تنظيف منطقة محيط المدارس، وذلك قبل انطلاق امتحانات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية التي ستنطلق بعد نحو أسبوع.

إحلال وتجديد كشافات الإنارة

ويشهد ساحل بحر العريش، عملية إحلال وتجديد لكشافات الإضاءة الكبيرة بالطريق العام وألسنة الشاطئ، وذلك استعدادا للصيف، بحسب تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي بدوره شدد على إضاءة الطريق الساحلي، ورفع أكوام الرمال من منطقة الكورنيش والعمل على نظافة وترميم الطريق الساحلي.

وكان اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، قد أكد في بيان له، أنه جاري العمل على إزالة الرمال من المساعيد، وطريق بالم بلازا، والطريق القريب من منطقة الخلفاء، ومسجد المحطة.