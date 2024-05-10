رفع 29 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات هدم بالمنوفية خلال أبريل الماضي

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع 29 ألف طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة، وفي نطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة خلال شهر أبريل الماضي، وذلك وفقا لتقرير وحدة المخلفات الصلبة بشأن نقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن.

رفع تراكمات القمامة من الشوارع

وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، أنه تم رفع 3 آلاف و48 طنا من نواتج الهدم بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، و5 آلاف و17 طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 1430 طنا من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، و3 آلاف و288 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و656 طنا في بركة السبع، وفي مركز ومدينة منوف تم رفع 4 آلاف و590 طنا، فيما تم الانتهاء من رفع 4 آلاف و990 طنا من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع 600 طن بمدينة سرس الليان، ومركز السادات 1814 طنا، و4 آلاف و7 أطنان بنطاق مركز ومدينة أشمون.

أهمية الارتقاء بمنظومة النظافة

وأكد محافظ المنوفية أهمية الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للموطنين، وتقديم كل أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.