ضبط 92 ألف عبوة مجهزة للأدوية والمبيدات بدون تصريح داخل مطبعة في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام مالكة مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على (92 ألف علبة كرتونية لمنتجات أدوية ومبيدات زراعية وأدوات منزلية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالكة المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.