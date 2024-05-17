الشرطة يبحث عن اعتلاء قمة دوري نجوم العراق من بوابة كربلاء

يستضيف نادي كربلاء، نظيره الشرطة، الذي يديره فنيا المصري مؤمن سليمان، على ملعب «كربلاء الدولي»، ضمن مباريات الجولة 29 لدوري نجوم العراق، وتنطلق المباراة، الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي كربلاء، مباراة الشرطة، بالفوز على نفط البصرة بهدف دون رد على ملعب «الميناء الأولمبي»، بالجولة 28 لبطولة دوري نجوم العراق، ليحتل المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.

الشرطة يواصل مطاردته لنادي القوة الجوية

وفي المقابل، يخوض الشرطة، مباراة كربلاء، بالفوز على نظيره أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «الشعب الدولي»، ضمن مباريات الجولة 28 للمسابقة، ليرتفع رصيده إلى النقطة 61 بالمركز الثاني.

ويواصل نادي القوة الجوية، تصدر بطولة دوري نجوم العراق برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه نادي الشرطة صاحب المركز الثاني بـ61 نقطة، ويأتي فريق الزوراء ثالثا بـ55 نقطة.