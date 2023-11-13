ضبط 220 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر في مخزن غير مرخص بطنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع الغذائية وجشع التجار، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة طنطا، داخله 220 ألف عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أدوية غير صالحة للاستهلاك

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن معلومات وردت إلى غرفة عمليات المديرية، تفيد وجود مخزن وسط الأراضي الزراعية، بنطاق مركز طنطا، بداخله أدوية بشرية وأخرى جلدية ومستحضرات تجميل، غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم مداهمة المخزن، وتبين أنه غير مرخص بالقرب من الأراضي الزراعية بقرية تابعة إلى مركز طنطا، وبمداهمة المخزن تم ضبط 220 ألف عبوة للأنف والحلق وأدوية جلدية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجله بهيئة الدواء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملات مكبرة لضبط الأسواق

وأوضح أن الحملات التموينية مستمرة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع وجشع التجار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية.