ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص في بني سويف

نجح فريق من مفتشي هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع مديرية الصحة في محافظة بني سويف، وجهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، من ضبط مخزن أدوية داخل حي الأزهري بمدينة بني سويف، يعمل بدون ترخيص، وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية لحفظ الدواء، وجرى التحفظ على أكثر من 13 صنف دواء بإجمالي تخطى 28 ألف علبة دواء.

حملة مفاجئة على مخزن للأدوية في بني سويف

كانت معلومات وردت تفيد بوجود مخزن أدوية غير مرخص، فانتقل فريق من الهيئة بالتعاون مع مديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، حيث تبين أن المخزن يعمل بدون ترخيص وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية وبداخله كمية من الأدوية التي جرى تحريزها تحت تصرف جهات التحقيق.

مخزن غير صالح لحفظ الأدوية في بني سويف

كما تبين أن المخزن يقع في حي الأزهري بمدينة بني سويف، وغير صالح لحفظ الأدوية، ولا يؤمن لصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهي مخزنة بهذا المكان الذي يتفقد لجميع الاشتراطات اللازمة لحفظ الأدوية، كما تبين بفحص المخزن تبين العثور على 28 ألف علبة دواء، داخل المخزن، وجرى التحفظ عليها، لحين صدور قرار النيابة العامة.