«البحث العلمي»: نسعى لتعزيز دور المتاحف ونشر ثقافة التكنولوجيا بالمجتمع

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة عناصر أساسية؛ لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات المؤسسات؛ لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

أكاديمية البحث العلمي في تعزيز دور المتاحف المصرية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في بيان صحفي، على الدور المهم الذي تلعبه أكاديمية البحث العلمي في تعزيز دور المتاحف المصرية، ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال العديد من المُبادرات المشروعات المشتركة، خاصة مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف في 18 مايو من كل عام.

مجالات التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والمتاحف

ومن أبرز مجالات التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والمتاحف، «إنشاء الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم؛ والتي تهدف إلى توثيق وتحليل وعرض وتفسير وحفظ التراث العلمي المصري المتنوع، بجانب مُساهمة الأكاديمية في تمويل ودعم أنشطة الشبكة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لبناء القدرات في مجال المتاحف»، إضافة إلى ما تقوم به الأكاديمية من تقدم الدعم الفني والتدريب للعاملين في المتاحف العلمية؛ لتطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءة المتاحف.