«معلومات الوزراء»: زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة في مدن القناة بنسبة 50%

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا أوضح الطفرة غير المسبوقة والمشروعات العملاقة بالتعليم العالي والجامعات الحكومية والسياحة على أرض سيناء ومدن القناة، وما تجنيه أرض الفيروز من ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال 10 سنوات.

زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ نسبة زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة 50% في مدن القناة، حيث بلغ عددهم 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2023-2024 مقابل 4 جامعات حكومية وخاصة عام 2013-2014، إلى جانب 4 جامعات أهلية أُنشئت وبدأ الدراسة بها لأول مرة.

ولفت المركز إلى بلوغ تكلفة إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة سلام (شرق بورسعيد) 570 مليون جنيه، وعدد كليات الجامعات الحكومية بسيناء ومدن القناة 57 كلية و6 معاهد.

تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه

وأظهر التقرير جهود التنمية السياحية والثقافية بسيناء ومدن القناة، حيث تشمل أبرز المشروعات السياحية والثقافية تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، وتطوير قصر ثقافة العريش بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء متحف شرم الشيخ بتكلفة 812 مليون جنيه، فضلا عن إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015.

وتتضمن المشروعات إعادة افتتاح متحف السويس القومي في سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ 2011، إلى جانب التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيا، وبلوغ تكلفة إنشاء ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء 10 ملايين جنيه، وتكلفة تطوير الكورنيش بطور سيناء 40 مليون جنيه.

وعلى صعيد أبرز المشروعات التراثية، فتتضمن وفقا للتقرير مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يبدأ من شمال سيناء، حيث جرى تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، إضافة إلى تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.