معلومات الوزراء: دعم 24 مركزا لذوي الهمم في الجامعات الحكومية

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء، على جهود الدولة المتواصلة لدعم وتمكين ذوي الهمم، في العدد 106 من نشرة «نظرة على الأحداث»، التي تناولت «دعم وتمكين ذوي الهمم.. تحديات وجهود متواصلة»، للوقوف على ما كفله لهم الدستور والقانون من حقوق، والتطرق إلى أبرز المبادرات والتوجيهات الرئاسية، لدعم وتمكين ذوي الهمم، إذ جاء أبرزها، دعم 24 مركزا لذوي الهمم في الجامعات الحكومية.

أبرز المبادرات والتوجيهات الرئاسية

أشار المركز، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة، أولى اهتماما خاصا بالأشخاص ذوي الهمم، حيث قدم لهم كل سبل الدعم والرعاية، كما عمل جاهدًا على ضمان حصولهم على حقوقهم كافة، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم النقدي لنحو 1.1 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بلغ 5 مليارات جنيه سنويًّا، لافتا إلى أبرز المبادرات والتوجيهات الرئاسية، ومن بينها ما يلي:

- إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة

بموجب القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل «المجلس القومي لشؤون الإعاقة»، الذي يتمتع بالاستقلالية وبالشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تنمية وتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، وفرت الدولة «مكاتب التأهيل لذوي الهمم في المحافظات»، التي بلغ عددها 223 مكتبا، موزعة على مختلف محافظات المجلس القومي حتى نهاية عام 2021.

مبادرة «دمج.. تمكين.. مشاركة»

المبادرة الرئاسية التي أطلقتها الدولة في عام 2016، وتهدف إلى دمج وتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة، لا سيما في المناطق الفقيرة والمهمشة.

وشهدت السنوات الماضية دمج ذوي الهمم في المراحل التعليمية جميعها، وقبولهم بالجامعات الحكومية المصرية، وتوفير الدعم المالي لهم، وذلك كالتالي:

- تأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في يوليو 2018؛ لتمكينهم من تطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

- تدريب 30 ألف معلم من ذوي الإعاقة على استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجيا لخدمة 60 ألف طالب.

- دعم نحو 50 مدرسة مجتمعية بالأجهزة والبرمجيات الضرورية لإيصال التعليم إلى الطلاب في المناطق النائية والفقيرة.

- تطبيق منظومة «الفصل التفاعلي»، بالصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس الأمل للصم بالمحافظات كافة.

- دعم نحو 810 مدارس ضمن مدارس الطلاب ذوي الإعاقة بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة ذوي الإعاقة، على استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجيا لخدمة 60 ألف طالب.