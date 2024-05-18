«بيطري الشرقية»: مسح تناسلي وتلقيح صناعي لـ5800 رأس ماشية خلال شهر

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية ممثلة في إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر أبريل الماضي، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ3 آلاف و730 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ2080 رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.